La nuova piazza è già vecchia. Ultimatum a Palazzo civico: "Pronti a trasferirci altrove"

Sotto le vele piove ancora: nonstante i tanti soldi spesi, c’è ancora chi copre frutta e ortaggi con teli di fortuna per evitare che vengano rovinate. E che dire della pavimentazione? Avrebbe dovuto rappresentare la principale miglioria della piazza, ma si sta già sfaldando, e le crepe che scorrono sotto i banchi non lasciano presagire nulla di buono. La nuova piazza del mercato e già vecchia, e da quasi tre settimane anche un po’ più vuota: “merito“ – secondo i commercianti – dell’ordinanza anti Euro 4 che scoraggia molti clienti e che ha fatto registrare tra i banchi un calo delle vendite anche del 30%. Motivi che a un gruppo di commercianti, riuniti sotto le insegne della nuova Associazione Mercato Ambulanti, sono più che sufficienti per lanciare al Comune un aut aut epocale che suona più o meno così: o accettate le nostre richieste, o siamo pronti a trasferirci. Un affondo senza precedenti. Bryan Herdocia, direttore dell’associazione spiega l’iniziativa. "Noi amiamo questa piazza ma così non si può più andare avanti, siamo imprenditori e vogliamo salvare le nostre aziende. Su sollecitazione di diversi iscritti (l’associazione vede l’adesione di una settantina di ambulanti della piazza;ndr) abbiamo avviato una trattativa per trasferirci in un’area al di fuori di quella interessata dal provvedimento sui veicoli Euro 4". I problemi snocciolati dagli ambulanti sono davvero tanti: la mancata pulizia dei vetri delle vele, l’assenza di fontane funzionanti, la presenza ingombrante dell’area di cantiere da tempo abbandonata in via De Nobili, che occupa almeno una ventina di parcheggi – troppi, in una situazione dove la mancanza di stalli è cronica – l’installazione di colonnine di acqua ed energia elettrica a disposizione degli ambulanti. "Noi abbiamo sempre investito per migliorare la piazza, nonostante le promesse non mantenute – dice Herdocia –. Chiediamo già da ora scusa alla città qualora dovessimo trasferirci, la scelta non dipende da noi ma da come è stata gestita questa piazza dall’amministrazione. Abbiamo chiesto la sospensione del pagamento del suolo pubblico, dal momento che duemila euro per lavorare sotto cantiere e tra mille disagi è eccessivo, ma dal Comune ci è sempre stato detto che non è colpa loro. Non c’è nulla di personale contro questa amministrazione, ma ora chiediamo che le nostre richieste vengano accolte, altrimenti siamo pronti ad abbandonare la piazza".

Il rischio è che lo strappo si concretizzi, nonostante la protesta non sia unitaria: diversi commercianti della piazza, pur imbufaliti dalla situazione, non sono favorevoli al trasferimento. "Più passa il tempo e più la situazione peggiora – ammette Cosetta Fontana, ambulante favorevole al trasferimento –. Invece che aiutarci, ci stanno affossando: oltre a non averci dato parcheggi, introducono il divieto di transito nella zona per i veicoli Euro 4, levandoci clientela". Alessandro Valli, consigliere di Ama, va dritto al punto: "La pavimentazione a un anno e mezzo dalla posa presenta crepe importanti, sotto la tettoia ci sono ancora infiltrazioni d’acqua, le strade laterali sono rovinate. Questa piazza esiste dal 1860 e in tutti questi anni non ha offerto alcun servizio in più. In queste settimane, dopo l’ordinanza Euro 4 abbiamo riscontrato un notevole calo, non solo noi ma tutto il centro storico: continuano a chiudere attività, sono rimasti solo bar e ristoranti". Dall’altra parte della piazza, quella dominata dai banchi del pesce, la musica non cambia. "Con l’ingresso dell’ordinanza Euro4 i nostri clienti sono calati – afferma Vincenzo Cuva –. Oggi, neppure al mio peggior nemico consigliere di venire a lavorare qui. Il sindaco venga a vedere la situazione in cui operiamo". "Diversi ambulanti – aggiunge Luca Bini – sono contrari allo spostamento, soprattuto chi possiede un magazzino nella zona della piazza; io sarei favorevole, ma solo se la proposta fosse davvero valida. Euro4? Ho avuto un calo nelle vendite di almeno il 20%, molti anziani si sono lamentati".