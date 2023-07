La notte di Penelope a Levanto all’Ospitalia del mare: Teatro e Musica si incontrano

Nell’auditorium dell’Ospitalia del mare, stasera alle 21.30, torna al Levanto Music Festival Amfiteatrof il teatro con musica grazie a ‘La lunga notte di Penelope’. Sperimentato a Palazzo Ducale di Genova il 16 giugno, in forma di reading per il Bloomsday, il monologo di Molly Bloom dall’Ulysses di James Joyce è messo in scena con la regia di Fausto Cosentino, con Sarah Pesca nel ruolo di Molly e Carola Puppo al violoncello con la suite per violoncello di Benjamin Britten, in un dialogo a due voci, umana e strumentale. Si tratta dell’ottavo ‘concerto’ della trentaduesima edizione della kermesse, una serata speciale, che tutti gli anni dedica all’incontro tra letteratura e musica, due mondi paralleli e convergenti.