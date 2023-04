La notizia sul traghetto Lacrime di commozione tra i 300 manifestanti

di Chiara Tenca

C’è chi ha applaudito, ma anche chi si è commosso. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, o meglio, un raggio di luce per chi ormai da anni lotta per mantenere la Palmaria nella sua essenza di oasi naturale: l’annuncio del sequestro del cantiere nell’ex cava del Carlo Alberto da parte dei carabinieri della forestale è stato dato a bordo del traghetto che stava portando i manifestanti sull’isola per la giornata di mobilitazione programmata contro l’opera, considerata un antipasto dell’altrettanto contestato masterplan. Nessuno, fra i promotori – Palmaria dì Masterplan no, Legambiente La Spezia, Posidonia Porto Venere e Gruppo Il Frastaglio –, neanche il più ottimista, avrebbe potuto sperare in un inizio del genere.

Ma per il fronte ambientalista non è la sola buona notizia: l’altra è la significativa partecipazione all’iniziativa, convocata pochi giorni fa con un tam tam fra social e comunicati. Erano quasi trecento le persone che hanno abbandonato tastiere e telefonini per manifestare contro la realizzazione dello stabilimento vip, opera annunciata dalle lunghe palizzate stampate con i colori e le forme della natura che hanno fatto comparsa sull’isola, su cui sono stati posti i sigilli dalla forestale. Al Terrizzo, dove solitamente sbarcano i bagnanti, questa volta è il fronte del no a metter piede sulla sua ‘terra promessa’, dopo aver fatto tappa a Porto Venere: qui una delegazione ha messo in scena un antipasto della protesta, dal Comune all’imbarcadero. Di fronte alla goletta Oloferne dell’associazione La Nave di Carta, che ha scortato il battello e ha fatto a lungo avanti e indietro nel canale mostrando lo striscione ’Giù le mani dalla Palmaria’, è andato subito in scena un flash mob artistico – presenti Gest-Azione di Annalisa Maggiani, il Teatro Iniziatico-Arthena di Angelo Tonelli e i Teatri del Vento –, poi le istruzioni al megafono, un nuovo applauso corale al sequestro e via: un lungo corteo fino al Carlo Alberto, passando per i sentieri e le scogliere di un’isola ancora quasi deserta. Il primo atto è la catena umana che segue – e supera – la lunga palizzata issata per delimitare l’area dei lavori: si contano a voce alta, uno dopo l’altro, i manifestanti. Arrivano ad oltre 270, ma ci saranno altri che si aggiungeranno in seguito: oltre ai volti noti dell’ambientalismo, tanti spezzini, pochi portoveneresi, quasi assenti i politici. Una mancanza che stupisce ulteriormente, tenendo conto delle imminenti amministrative per designare chi raccoglierà il testimone di Matteo Cozzani: unica candidata alla poltrona di sindaco sull’isola Francesca Sacconi; fa capolino un’aspirante consigliera della lista di Paolo Negro, che precisa di esserci a titolo personale e anche Giorgia Lombardi, consigliera di opposizione alla Spezia e componente del comitato, sottolinea di esserci per l’ambiente. Non mancano i bambini e i cani al seguito, mancano invece i giovani: anche quelli dei Fridays for Future disertano. E tanta discussione, tanti interventi fra le palizzate incriminate e la meraviglia dell’isola e di San Pietro sullo sfondo. "Tesori unici, che vorremmo far conoscere in questa identità anche a chi verrà: non vogliamo un’altra Capri". Per lasciarsi con la promessa di nuove proteste.