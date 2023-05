La nostra storia dall’analisi del Dna Studio del profilo antropologico della popolazione delle 5 Terre

Cinquanta genomi per comprendere le dinamiche storiche e culturali delle Cinque terre. È lo studio promosso dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa: finanziato dal Parco con 32.700 euro, si propone di ricostruire attraverso l’analisi del Dna il profilo antropologico delle popolazioni locali, la cui "origine, le vicende demografiche successive al loro insediamento e le interazioni tra la loro biologia, sono poco conosciute" si legge nel progetto presentato dall’ateneo pisano. Previsto il sequenziamento completo di cinquanta genomi ad alta copertura di altrettanti volontari di sesso maschile residenti nelle diverse località del Parco nazionale, selezionati tra coloro che sono portatori dei cognomi più radicati e sulla base di dati storico-demografici, come ad esempio caratate, registri sacramentali e archivi comunali: saranno individuati due volontari per Campiglia e cinque per Biassa, nel Comune della Spezia; dodici nel Comune di Riomaggiore, dei quali cinque nei borghi di Riomaggiore e Manarola, e due a Volastra; altri dodici saranno scelti nel Comune di Vernazza, di cui cinque a Corniglia e Vernazza, e due a Monti di Vernazza, mentre a Monterosso e Levanto i volontari da individuare tra la popolazione saranno rispettivamente 7 e 8. Il progetto coinvolgerà anche parte dell’entroterra vicino alla riviera, con prelievi di Dna che riguarderanno anche Pignone (due persone) e la frazione di Quaratica, nel Comune di Riccò del Golfo, dove saranno due i volontari coinvolti nel progetto. La raccolta dei campioni biologici avverrà con il kit My Genome Sequencing Kit, mentre il sequenziamento genomico sarà effettuato con piattaforme di Next Generation Sequencing tramite invio postale dei campioni all’azienda americana Dante Labs. I file con le sequenze genomiche saranno poi elaborati presso il Dipartimento di Biologia dell’ateneo pisano.

"Le tecniche consentiranno di esplorare i dettagli della storia antica e recente delle popolazioni. Viste le caratteristiche di marginalità e isolamento delle comunità indagate, la prospettiva genomica del Levante Ligure costituirà un prezioso riferimento per interpretare i movimenti preistorici dell’intera area euro mediterranea – si legge nel progetto di ricerca proposto dall’Università di Pisa – Con questi metodi stimeremo i tempi della colonizzazione, il numero effettivo dei fondatori ed eventuali successivi fenomeni di mescolamento e immigrazione. Le informazioni sulle comunità del passato possono essere utilizzate da istituzioni museali, centri didattici e parchi archeologici per arricchire i servizi culturali offerti ai visitatori. Sul piano socio culturale, il progetto costituirà un percorso identitario verso la conoscenza del proprio passato riannodando i fili della memoria storica e biologica". mat.mar.