La nostra panchina rossa

Ogni mattina entrando a scuola passiamo davanti alla panchina rossa collocata nel nostro giardino e pensiamo a tutto ciò che le donne subiscono o hanno subito e a quelle che sono state picchiate o uccise dal fidanzato, marito o membro della famiglia. Questi orribili fatti purtroppo accadono ogni giorno. Anche nel nostro Comune recentemente c’è stato un tragico femminicidio. La panchina è stata messa lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale in collaborazione col nostro Istituto e Conad, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Rossa come il sangue, emblema del posto occupato da una donna portata via dalla violenza e monito per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Secondo noi è anche simbolo di coraggio e di voglia di combattere e cambiare.

Abbiamo un’altra panchina rossa nel giardino del Centro Sociale di fronte alla nostra Scuola, pitturata dai nostri compagni nel 2019 e realizzata insieme all’Associazione Vittoria. A nostro parere se tutti avessero la possibilità di passarci davanti, forse rifletterebbero su quanto accade e su come impedirlo.