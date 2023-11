La neutralità non è opzione. Manifestazione in piazza Brin per sostenere la Palestina

L’associazione ‘Spezia per la Palestina’, dicono i promotori, nasce per fornire una piattaforma di condivisione e informazione alternativa. "Mentre condanniamo ogni forma di violenza – affermano – , è imperativo sottolineare che la neutralità e l’indifferenza di fronte alla tragedia attuale non è un’opzione". Per questo sabato si ritroveranno in piazza Brin, alle 16.30, per partecipare ad una manifestazione organizzata insieme ad Arci, Partito Comunista Italiano, Raot - Rete Anti Omofobia e Transfobia, Rifondazione Comunista, Uds - Unione degli studenti, sotto l’invocazione ‘Non c’è pace sotto occupazione’. "Invitiamo associazioni e organizzazioni a scrivere a [email protected] per aderire e collaborare".