’La necropoli apuana’ di Ratti Incontro al Museo dei trasporti

Terza tappa di ‘Libri in Carrozza’ oggi alle 18 al Museo Nazionale dei trasporti sezione ferroviaria di via Fossitermi. Verrà presentato ‘La Necropoli Apuana’, un archeogiallo di Edoardo Ratti. Davide Vismaio, il protagonista, è un archeologo preistorico freelance e vive tra la Liguria e la Toscana, in quella che storicamente viene definita Lunigiana Storica. Curioso per natura, tende ad immischiarsi in affari poco chiari che scova durante l’indagine archeologica. Questa avventura parte da uno scavo in una necropoli apuana nel Levante ligure. In una tomba vengono recuperati oggetti del corredo funerario che non dovrebbero essere presenti. La ricerca di informazioni da colleghi stranieri porterà il protagonista in Portogallo e in Uzbekistan, anche per cercare indizi sulla morte sospetta di una collega di cui è stato testimone. A fine evento, un brindisi offerto da Cantine Lunae Bosoni. Ingresso libero.