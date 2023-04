La Nazione e Chi in abbinamento domani a 2 euro

Un abbinamento di qualità per avere un’informazione completa sui fatti di cronaca di Spezia e provincia e gli approfondimenti su moda, salute e gossip a carattere nazionale. Da domani infatti La Nazione sarà in edicola in abbinamento con il settimanale ’Chi’, al prezzo speciale di 2 euro anzichè 3,70. Un’iniziativa riservata ai lettori de La Nazione della provincia di Spezia, che tutte le domeniche, a partire da domani, avranno così la possibilità di avere la consueta informazione su fatti di cronaca e sport locali (e nazionali, con la testata Qn), unitamente alle pagine di Chi, settimanale nato nel 1995 e in costante crescita. Si parte come detto domani, l’abbinamento verrà riproposto poi nelle prossime domeniche. Buona lettura a tutti.