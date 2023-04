La natura come patrimonio Al via la Giornata del mare Oltre 50 le offerte formative

Tutto pronto per la Giornata del Mare 2023, l’iniziativa organizzata oggi alla Spezia da Capitaneria di porto, Ufficio scolastico regionale e Lega Navale Italiana, finalizzata a sensibilizzare e infondere nei giovani la consapevolezza del valore della transizione ecologica, della cultura, conoscenza e tutela del mare, valorizzando il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare. Sessantotto, tra istituzioni, enti e associazioni, hanno aderito alla giornata: più di cinquanta le offerte formative proposte, con la partecipazione dei tre Comuni del golfo della Spezia, e di Ameglia. Protagonisti della manifestazione, sono, come sempre, gli alunni e le alunne della provincia spezzina: dalla scuola dell’infanzia all’università, assieme agli studenti dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti e quelli dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Dall’arte marinaresca, alle costruzioni navali. Dalla biologia marina, alla blue economy. Dall’oceanografica, alla protezione ambientale e ancora arte, letteratura, sport, simulazioni virtuali, sport e tecnologia, con un occhio di riguardo per le tematiche dell’inclusione e integrazione sociale. Tra le novità di quest’anno, la possibilità per i ragazzi diversamente abili di apprendere le prime nozioni di vela e approcciarsi al mare con imbarcazioni dedicate, grazie alla sezione velica della Marina Militare e la realizzazione di un laboratorio di orientamento dedicato agli ospiti della Casa circondariale della Spezia, organizzato dalla Lega Navale della Spezia in collaborazione con la Capitaneria di porto. Ad arricchire l’offerta formativa anche il Premio Nereidi 4.0: ‘Parole, suoni, colori del mare’ che ha l’obiettivo di stimolare gli studenti di tutte le età attraverso un momento creativo, per comprendere e celebrare il mare.

Una Giuria d’eccezione, della quale fanno parte anche i tre maestri Pietro Bellani, Giuliano Tomaino e Francesco Vaccarone, assieme al fotografo Paolo Bertirotti renderà merito agli elaborati dei ragazzi. Il via stamane alle 9.30 alla stazione marittima della Spezia, alla presenza delle istituzioni, in una mattinata che vedrà anche la presentazione dell’European network blue schools dell’Istituto Capellini-Sauro, e la presentazione degli elaborati legati al Sea Future Awards.