Roberta Della Maggesa

Se andate su Youtube e cercate la sonata Moonlight di Beethoven, il video della sua strabiliante esecuzione, è uno dei primi che l’algoritmo propone. Precisa. Quasi metallica. Potente. Sfrontata. Ascoltatela, Valentina Lisitsa, fatela sentire ai vostri figli. Poi magari raccontate loro della immane tragedia di Mariupol, e anche di questa artista che subisce il fascino della propaganda del Cremlino e suona il divino Rachmaninov sulle macerie del teatro-sarcofago della guerra di Putin. Ma prima lasciate andare la sua musica. La musica non è un comizio, non bisogna averne paura. Chi è passato attraverso l’orrore del fascismo ed è risorto nella libertà, non deve silenziare la musica. Mai.