La mostra di Giannini alla Skaletta Club

Nuovo appuntamento con l’arte all’Arci Skaletta Rock Club di via Crispi 168, dove è in programma fino al 5 maggio la mostra dedicata a Valeria Gnarini. Il suo obiettivo cattura anime ed attimi: una ricerca fra persone mondo animale che spazia dal mondo dei live al teatro, passando per il ritratto. È una produzione sfaccettata quella della giovane sarzanese, che ha trasformato la passione per la fotografia in professione: la macchina l’ha presa in mano fin da piccola, ma la svolta è arrivata all’inizio degli anni Duemila. Ingresso libero riservato ai possessori di tessera Arci.