La mostra di Bellani è stata prorogata fino al 31 marzo

È stata prorogata fino a venerdì 31 marzo la mostra ‘Gino Bellani Maestro del Colore’, in svolgimento nella sede dell’associazione Startè in piazza Europa. Gli spazi di Startè ospitano un percorso espositivo che raccoglie 24 opere cominciando con 4 disegni di prigionia eseguiti in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi arrivare ad alcuni lavori eseguiti tra il 1946 e il 1948 in cui il figurativo incontra l’astrazione. "Visto il gran numero di visitatori – precisa Paolo Asti, presidente di Startè e curatore della mostra – non potevamo che prorogarne la data di chiusura, così da dar modo di poterla visitare ai tanti concittadini che ce ne hanno fatto richiesta. Vogliamo inoltre comunicare ai collezionisti, che è stato avviato il lavoro di archiviazione delle opere del maestro".