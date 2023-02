"La mia vita scandita dagli incubi" Un pensionato racconta i tormenti

Vivere ogni giorno con l’incubo che una fibra killer di amianto annidata nei polmoni, già malandati per l’asbestosi indotta dalla professione, si ’svegli’ e semini metastasi. Un tormento quotidiano per Omero Maranca, 65 anni, ex dipendente di alcune ditte dell’indotto dell’Arsenale e poi di Fincantieri. "Al minimo dolore, mi assale il dubbio. Mi sforzo di tenerlo per me, per non impensierire i familiari". Ieri, sollecitato sull’onda delle notizie di cronaca giudiziaria, ha deciso di rendere pubbliche le sue ansie per rafforzare una battaglia per il ripristino della sorveglianza sanitaria. "Niente, ancora niente. Per accertare eventuali sviluppi della malattia ho dovuto prima ricorrere alla sanità privata e poi, stante un referto a pagamento ritenuto con sufficiente, prenotare una Tac all’Asl 5 attraverso il numero verde della Regione, stante la fissazione a oltre un anno prospettata via Cup. Eppure prima della pandemia, ero nell’elenco dei sorvegliati dell’Asl 5. Era l’azienda a convocarmi per gli accertamenti. Oltre alla loro importanza ai fini delle cure, l’effetto indotto era quello di sentirsi considerato, destinatario di premure. Ora, il tormento dell’attesa, si salda alla sensazione di essere trascurato nell’ambito di quella che è tra le funzioni prioritarie dell’Asl 5: la prevenzione".

Omero convive con l’ansia dal 2010. "All’epoca – rievoca – tre colleghi con i quali sono stato per anni, gomito a gomito, dentro le sentine delle navi erano morti per le conseguenze dell’asbestosi. Per questo anch’io decisi di sottopormi ad esami; purtroppo l’esito fu allarmante: ispessimento pleurico bilaterale con addensamento nei polmoni derivato da fibra di amianto". L’inizio del tormento. "E delle prime battaglie" sottolinea. Perché? "Ho dovuto promuovere un’azione legale per il riconoscimento della malattia professionale. Nella fase intermedia della mia carriera lavorativa, in una ditta, mancavano le certificazioni del rischio amianto. Fortunatamente c’erano prima e dopo: quanto è bastato per aver riconosciuti 9 punti di invalidità, il bonus per l’accesso anticipato alla pensione e 2500 euro una tantum. Ma la cosa più importate è stata la presa in carico da parte del reparto di Pneumologia del San Bartolomeo e inserito in un meccanismo grazie al quale dal 2010 al 2020 mi è stato possibile fare accertamenti specifici e programmati dalla stessa Asl 5: spirometria, emogas, tac. Con la pandemia è saltato tutto. Comprensibile per gli affanni del reparto di Pneumologia. Ma ora non siamo più nel 2020 e nel 2021".

Risultato delle rimostranze? "Mi è stato spiegato che la procedura è cambiata. Che il medico curante avrebbe dovuto fare l’impegnativa per una visita pneumologica e che lo pneumologo avrebbe valutato se e quali accertamenti disporre. Mi sono sentito un numero invece che una persona. Il mio medico intanto ha pensato che non ci fosse tempo da perdere e mi ha prescritto una Tac. Mi sono rivolto alla farmacia per prenotare attraverso il Cup e lì ho scoperto che la lista era chiusa. E che prima di un anno non sarebbe stato possibile accedere. Così ho bussato al privato e in due giorni ho risolto, pagando 44 euro. Una cifra che posso permettermi. Ma il referto, visionato, non è stato ritenuto esaustivo. Di qui la nuova prenotazione, con l’amaro in bocca: prima viaggiava tutto in automatico...".

Corrado Ricci