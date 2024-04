"La mia vita è qui dentro"

Senza le sorelle Pantani, la Skaletta non esisterebbe. E, possiamo dirlo conoscendole e avendole viste all’opera, senza la Skaletta la loro storia personale e professionale sarebbe stata sicuramente diversa. Insieme a Federica, c’è Daria, presenza costante che fin dalla fondazione ha sempre dedicato anima e corpo a questo progetto artistico prima, di vita poi. "Non mi so immaginare la mia vita senza la Skaletta. Qui, per me sono accadute tutte le cose più importanti: sono nate tante amicizie, ho conosciuto mio marito, ho capito cosa mi piace e no. È come se la questo posto fosse la mia vita, anche se, ovviamente, ne ho una privata. L’ho vista nascere, è un impegno costante e faticoso; in 30 anni ci sono stati momenti belli e bui, come la pandemia, ma anche in quel frangente siamo con energia e impegno a reinventare e salvare il nostro circolo: grazie anche ad Andrea (Caredda, ndr), abbiamo inviato le magliette dei Las Pezia Rockers in tutto il mondo, ci siamo sostenuti con quello". Fra i tempi pionieristici della fondazione. "Siamo arrivati qui, dove c’era un circolo Arci chiamato Scaletta, ma senza k, che andava avanti da metà degli anni Cinquanta. Siamo partiti, insomma, con una convivenza e abbiamo aggiunto la k perché all’epoca era tutto molto punk: la nostra storia è iniziata fra biliardi, una squadra Uisp e i dipendenti delle Poste a far colazione. Sì, eravamo aperti anche al mattino, poi le cose sono cambiate e abbiamo consolidato la nostra identità. Devo dire che quel periodo è stato davvero divertente". Ma mentre la festa entra nel vivo, ecco la ricetta per il futuro. "Ora pensiamo ai prossimi 30, perché saremo sempre sul pezzo, senza invecchiare mai, stando in mezzo alla gente nuova, ai giovani, con tanti stimoli che ti aprono la mente".

C.T.