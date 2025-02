La memoria che cura. Conferenza con note

Nel salone multimediale del Centro Anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7, oggi a partire dalle 17, la dottoressa Susanna Baldi, psicologa-psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico, scrittrice, senior trainer, incontrerà la cittadinanza nell’ambito di una conferenza evento sul tema ‘La memoria come cura’. Sarà accompagnata dal violinista Federico Cappa e dal musicista Renzo Cozzani. Quest’ultimo, cantante, chitarrista e compositore, ha iniziato a cantare e suonare la chitarra molti anni fa, nei primi anni ’70, seguendo particolarmente l’influenza del folk-rock americano d’autore. Nel corso dell’incontro, Baldi ripercorrerà le motivazioni che possono portare le vittime di accadimenti traumatici a tacere, prendendo in esame quanti invece hanno scelto di raccontare: la memoria come medicina. L’incontro fa parte delle attività svolte nella sede del Centro Anziani ed è organizzata da un gruppo di soci che si occupa di lettura. L’entrata all’incontro è libera.