La Marina celebra i palombari Omaggio ai guardiani del mare Eccellenza con ’casa’ alle Grazie

Un’"immersione" nella storia e nell’attualità delle missioni - presidi, bonifiche, salvataggi, recuperi, ricerche scientifiche e archeologiche in profondità - giunti al giro di boa dei 90 anni dall’istituzione della categoria. E’ quanto propone il Comando subacquei ed incursori per celebrare l’anniversario sulle rotte del Polo nazionale della subacquea. Ieri nella casa madre del Varignano la presentazione del programma da parte del comandante contrammiraglio Massimiliano Rossi, dell’assessore del Comune della Spezia Pietro Cimino e del neo sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese all’insegna del gioco di squadra istituzionale. Queste le date da annotare: 1, 15 e 21 luglio.

Teatro del primo appuntamento-focus sarà la Villa romana del Varignano, posta alle spalle della base militare, visitabile dalle 19,30 con successivo evento conviviale a cura della Pro Loco delle Grazie; con inizio alle 21,30 si parlerà de "I Palombari della Marina Militare nell’attuale scenario internazionale"; il tema dal contrammiraglio Rossi, dai giornalisti Pietro Batacchi (Rivista Italiana Difesa) e Guido Olimpio (Corriere della Sera) e dallo storico Andrea Marrone. Sabato 5 luglio altro scenario speciale: piazza San Pietro a Porto Venere, con l’esibizione della Fanfara del Comando Marittimo Nord e il tuffo nella storia: Marzia Roncacci, giornalista di RAI 2 e Roberto Giacobbo, giornalista e scrittore di Mediaset insieme all’apneista Patrizia e agli storici Fabio Vitale e Silvano Benedetti svilupperanno il tema "I Palombari della Marina Militare". La chiusura del cerchio sarà alla Spezia, il 21 luglio, in piazza Europa, con "Buon compleanno Palombari" - condotto da Marzia Roncacci, giornalista di Rai 2: il concerto della Banda musicale della Marina farà da sfondo alle testimonianze di chi ha indossato con orgoglio il basco blu.

La presentazione del programma è avvenuta nel giorno in cui, 90 anni fa, fu promulgata la legge istituiva (778 del 1933) che annesse il personale che, nell’ambito dei torpedinieri, aveva acquisito il certificato da palombaro presso la scuola fondata a Genova nel 1849 in seno alla Marina del Regno di Sardegna, poi trasferita, nel 1910, al Varignano, saldandosi al borgo marinaro delle Grazie; questo, proprio per effetto alla palestra formativa militare che ha forgiato anche tanti operatori civili del territorio, nella cartellonistica stradale si fregia del titolo di "città dei Palombari".

