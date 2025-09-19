La marcia della pace... divide . Solidarietà alla preside Fabiani

"Consideriamo la scelta della dirigente Fabiani un atto coerente con la missione educativa che le è affidata e non certo un gesto di parte". Sono parole di solidarietà e vicinanza quelle espresse dalla segretaria della Flc Cgil, Laura Scotti, nei confronti della dirigente scolastica Sandra Fabiani travolta da una polemica tutta politica. A sollevarla l’assessore leghista Lorenzo Brogi, il quale ha definito la lettera in cui la preside Fabiani invitava tutti gli studenti dell’Istituto scolastico Isa2 Rita Levi Montalcini a partecipare alla Marcia della Pace del prossimo 26 settembre "un gesto dal carattere politico e unilaterale che tradisce il ruolo della scuola", ovvero quello di "cercare di rimanere equidistante, o comunque fornire agli studenti le motivazioni di entrambe le parti, senza schierarsi". La prospettiva di Scotti è invece diametralmente opposta. "La scuola – sostiene la sindacalista – ha un ruolo fondamentale nella crescita civile e democratica delle nuove generazioni. L’autonomia scolastica è un valore da difendere e non può essere messa in discussione ogni volta che una dirigente o un insegnante promuovono momenti di riflessione, educazione alla pace e alla solidarietà. In un tempo segnato da conflitti, guerre e soprattutto da un genocidio in corso a Gaza, è compito del mondo della scuola tenere viva la coscienza critica, educare alla pace, al rispetto dei diritti umani e al rifiuto della violenza".

A rispedire le ’accuse’ al mittente sono gli esponenti di Rifondazione comunista: "No, caro assessore: la scuola dovrebbe essere un luogo di formazione di cittadini capaci di pensiero critico che nel loro futuro dovranno avere la possibilità di mettere in discussione il sistema dominante", dichiarano il segretario regionale Jacopo Ricciardi e la responsabile regionale Pace e Movimenti Alessandra Speciale. "Forse l’assessore ignora che dal 7 agosto 2023 il ministero dell’Istruzione e del merito e il capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a una mutua collaborazione triennale di carattere educativo e formativo. Nei fatti i militari sono già entrati nella scuola e saranno loro ad assumersi oneri e responsabilità di tipo pedagogico-educativo. E gli insegnanti? E’ evidente che potranno avere solo una funzione di raccordo nelle classi. La militarizzazione della scuola, caro assessore, è già iniziata e questo, secondo lei, non è condannabile o almeno degno di una seria riflessione, mentre a suon di proclami e propaganda lei afferma la sua esecrazione verso una manifestazione per la pace, arrivando addirittura ad affermare che ‘queste prese di posizione nette rischiano di alimentare sentimenti di divisione o di xenofobia’. A fronte di tutto questo, bene hanno fatto gli insegnanti del collegio docenti a promuovere una mozione e una manifestazione pacifica contro il genocidio a Gaza".

I.V.