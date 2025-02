’La Madre’ in scena all’Astoria

Quarto spettacolo del cartellone di prosa del Teatro Astoria, stasera, alle 21, con ‘La Madre’, una produzione di Compagnia Moliere in coproduzione con il Teatro di Napoli, il Teatro Nazionale e l’Accademia Perduta Romagna Teatri, tratto dal dramma di Florian Zeller e la regia di Marcello Cotugno, La Madre rientra nella trilogia famigliare Il Padre, La Madre, Il Figlio; testi non collegati fra loro se non dal numero dei personaggi, 6, e dalle implicazioni umane e sociali. Protagonista Lunetta Savino che divide il palco con Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino. Ne La Madre, Florian Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento. È possibile acquistare anche il biglietto singolo al ridotto al botteghino a partire dalle 18. Info via Whatsapp al 348 5543921.