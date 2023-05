’La lunga strada di sabbia’ sul lungomare Esposizione-omaggio al reporter Pasolini

‘La lunga strada di sabbia’ è un nuovo, virtuale omaggio di Lerici, a 101 anni dalla nascita, a Pier Paolo Pasolini che, nel 1959, in un reportage pubblicato a puntate sulla rivista ‘Successo’, offrì ai lettori il riflesso di uno straordinario viaggio lungo le coste italiane, presentato proprio con quello stesso titolo. Appena un anno prima, l’editore Longanesi aveva pubblicato i versi che Pasolini aveva dedicato a Lerici in un suo soggiorno nel borgo del nostro territorio, che risaliva alla fine degli anni Quaranta. E appunto ‘La lunga strada di sabbia’ è il nome che Giuseppe Chiucchiù, evocando Pasolini, ha voluto dare alla mostra – organizzata dal Comune – che da giugno ad ottobre offrirà immagini mediterranee, colte lungo i litorali o nei centri dell’immediato retroterra costiero, immagini comunque marine, anche quando il mare non c’è. Si tratta di quattordici foto su grandi pannelli di uno dei reporter fotografici più noti del giornalismo italiano, disposte a intervalli regolari su pannelli di grande formato sul lungomare di Lerici. L’esposizione sarà inaugurata sabato 17 giugno alle 18.30 e resterà installata fino al 15 ottobre 2023.