La longevità in uno scatto Esposizione di Gandolfi

Diventeremo davvero immortali, nel prossimo futuro? "Diversi indizi – scrive lo storico Yuval Noah Harari – inducono a pensare che nel XXI secolo gli umani faranno un serio tentativo di diventare immortali". Ispirato da questa frase tratta dal bestseller ‘Homo Deus’, il fotografo Alessandro Gandolfi ha intrapreso un viaggio per raccontare il mondo della longevità. Apre così, oggi alle 19, al Sunspace di via Sapri 68, con ingresso libero, la mostra ‘Immortality, inc.’. Dai centenari di Okinawa in Giappone alle aziende di biotecnologia della Silicon Valley, daltransumanesimo alle eccellenze medico-scientifiche europee, l’esposizione premiata nel 2020 con un Sony Award, accompagna il visitatore in un tema di grande attualità. Durante il vernissage si terrà il talk ‘Il sogno di vivere per sempre’, i cui Francesco Neri, professore di Biologia molecolare all’Università di Torino ed ex group leader al Leibniz Institute on Aging di Jena (Germania), e Daniele Pucci, responsabile del laboratorio di Artificial and mechanical intelligence all’Iit (Istituto italiano di tecnologia) dialogheranno con il fotogiornalista Gandolfi dell’agenzia Parallelozero. Talk moderato da Nicholas Figoli, fondatore di Suntimes. "L’uomo fa fatica ad accettarsi per quello che è, un essere mortale, - spiegano i promotori – e da sempre cerca di modificare o eliminare la propria data di scadenza. La domanda che si pone da secoli è: si può vivere per sempre? Oggi la scienza può davvero tentare di rallentare i processi di invecchiamento ma l’immortalità rimane un sogno. Ancora per quanto?". Esposizione progettata e autofinanziata da Suntimes e Parallelozero aperta fino al 2 aprile ore 16-20 dal lunedì- al venerdì e 9.30-13 e 15-20 sabato e domenica. Info: 393 8992018 e [email protected]

Marco Magi