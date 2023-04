La Lista civica di Negro sentinella del territorio "Stop alle speculazioni"

È stato il primo a rompere gli indugi, annunciando con largo anticipo la propria candidatura a sindaco di Porto Venere. Paolo Negro, 35 anni, una laurea in Economia all’Università di Genova, si presenta a capo della ‘Lista civica Fezzano, Portovenere, Le Grazie’. "Una lista che nasce dalla volontà di preservare la comunità dei nostri borghi e di tutelare l’integrità del nostro delicato territorio contro ogni speculazione. Per ottenere questo scopo ci presentiamo alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 candidando per la carica di sindaco Paolo Negro" fanno sapere dalla lista. Un percorso politico nato diverso tempo fa che ha portato alla formazione di una lista composita, che "può contare su una squadra di candidati di estremamente competenti e radicati sul territorio" sottolinea il candidato a sindaco, Paolo Negro. Fanno parte della lista i candidati consiglieri Dario Baracco, 53 anni, artigiano; Micol Bello, 32 anni, operatrice presso comunità terapeutica; Fabio Borghini, 32 anni, architetto e storico dell’arte; Cristina Ciuffardi, 56 anni, impiegata presso un’agenzia e scuola nautica; Irene Mori, 42 anni, artigiana; Alessio Mugnaini, imprenditore di 34 anni; Stefano Parentini, 51 anni, architetto esperto di bioarchitettura; Linda Pescatore farmacista di 36 anni; Graziella Resta, 53 anni, di professione caregiver; Francesco Tani, 71 anni, pensionato, già medico ed ex direttore dell’assistenza territoriale e del distretto sociosanitario Riviera Val di Vara, e Giovanni Rizzo operaio di 40 anni.

"Con questo progetto collettivo ci candidiamo a governare il nostro Comune affrontando gli innumerevoli problemi lasciati volutamente irrisolti e non affrontati dalla giunta uscente, rispetto alla quale vogliamo segnare una forte discontinuità" fanno sapere il candidato sindaco Paolo Negro e i candidati consiglieri della lista.