"La Liguria in pole position nella progettualità"

"La Liguria è una delle regioni che sta trainando, come progettualità e investimenti, il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti esprime grande fiducia sulla possibilità che i fondi del Pnrr possano imprimere un vero cambio di marcia. "Sono veramente moltissimi i progetti finanziati: il cold ironing, l’alimentazione elettrica delle banchine del porto della Spezia e la nuova diga di quello di Genova ma anche le nuove flotte di autobus green e il Terzo Valico, solo per fare qualche esempio. Tutto quello che si sposta su ferro o con modalità elettriche fa parte di quella transizione ecologica di cui il paese e il mondo hanno bisogno. Per realizzarla compiutamente occorre una concreta collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e di un maggior coinvolgimento degli enti locali. La Liguria in questo senso può essere un modello, abbiamo già dimostrato in passato di saper individuare degli obiettivi raggiungibili e di riuscire ad arrivare a compimento nei tempi previsti". "Per quanto riguarda il tema della suddivisione dei fondi - conclude Toti - è giusto a livello di principio che in prima battuta vengano adottati criteri territoriali. Ma necessariamente deve anche esserci un meccanismo che vada a premiare il merito e chi può disporre di maggior capacità di spesa".

V.C.G.