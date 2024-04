La libertà in un pugno di sabbia, l’arte di Je Gatti al Caffè del Teatro

Le opere di Je riescono davvero a trasmettere all’osservatore emozioni sopite nell’animo. E Je, Jessica Gatti, è pronta a presentarle a partire da oggi, al Caffè del Teatro. Il vernissage, nel locale di piazza Garibaldi, proprio di fronte al Teatro degli Impavidi, è previsto per le 18. Le sue proposte donano piacevoli spunti di riflessione. "Si tratta di ‘carte’ – spiega l’artista – , installazioni lignee tridimensionali, con la sabbia della terza spiaggetta dietro al castello di Lerici. Essa rappresenta quel senso di libertà, che è proprio di quella spiaggia vissuta in gioventù. Rappresentano i ‘punti’ designati dalle coordinate spazio tempo nei quali avviene l’incontro emozionale". ‘Spazio Tempo’ come il titolo della mostra. "Sono, per quanto possibile, rappresentazioni di emozioni di vita. I miei lavori dovrebbero essere percepiti a livello sensoriale, perché la razionalità, che fa parte dell’atavico dualismo ragione/passione, non dovrebbe valutare ciò che razionale non è. Un mondo universale dove passione e ragione misurano spazi". Di Lerici (nel suo paese la prima personale, datata 1995), classe ‘73, Je è lì che vive e dipinge, spinta da un irrefrenabile bisogno di esprimersi, che trova nell’arte lo sfogo più appropriato. Senza dire il perché. "Più cerchi spiegazioni – prosegue – più ti allontani dal sapere, più insisti nel farti capire, più confondi. L’assoluto non ha parole". Comincia presto a creare, divertendosi con materiali come legno e vetro, e si iscrive alla facoltà di Conservazione di beni culturali per conoscere a fondo la Storia dell’Arte e apprendere le tecniche dei ‘grandi’. E oggi, da performer e organizzatrice di eventi, nell’arco degli anni ha visto le sue opere esposte in diverse location in Italia e all’estero. Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura del Caffè del Teatro, dalle 8 alle 21 con entrata libera. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 335 7538220.

marco magi