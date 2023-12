La lezione di semplicità del presepe

Palletti*

Ma la voce degli angeli continua a risuonare anche oggi per noi. Nella fede siamo chiamati a fare memoria di quell’evento, riconoscendo in quel piccolo bambino lo stesso Figlio di Dio, che si è fatto uomo per noi e per la nostra salvezza. Colui che è "la via, la verità e la vita" (Giovanni 14, 6), il liberatore dal male profondo dell’uomo; colui che ci chiama a diventare suoi discepoli e a percorrere un cammino di luce e di conversione; colui che non si limita a stare accanto all’uomo, ma vuole entrare nella nostra storia, assumere la nostra umanità. La raffigurazione della Natività ci richiama alla concretezza di quell’evento. Gesù, appena nato, viene posto in una mangiatoia. Gli angeli stessi indicano ai pastori tutto questo come segno distintivo del loro messaggio. I pastori, a loro volta, ne faranno esperienza trovando il bambino proprio in quella condizione e tale esperienza diventerà, anche attraverso di loro, motivo di nuovo annuncio: "E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro" (Luca 2,17). Quest’invito è dunque più che mai attuale. Anche noi oggi siamo interpellati sulla necessità di ritrovare il senso più vero della realtà e la concretezza della vita. Ed è proprio in questa luce nuova che risplende a Betlemme, accolta nella fede e vissuta nella carità, che si può aprire un orizzonte autentico di speranza. Ricordiamo quanto Papa Francesco ha scritto nell’Enciclica Fratelli tutti: "C’è una “architettura” della pace, nella quale intervengono le varie istituzioni della società, ciascuna secondo la propria competenza, però c’è anche un “artigianato” della pace che ci coinvolge tutti". I nostri pensieri, le nostre parole, le nostre opere risanate dalla sua grazia, illuminate dalla sua verità e accolte nella profonda conversione del nostro cuore ci trasformino in uomini e donne capaci di relazioni nuove, nella concretezza delle nostre giornate e nei luoghi dove la provvidenza ci ha posto, nell’incontro con le persone che incroceremo sul nostro cammino. A tutti un santo e sereno Natale.

* Vescovo della Spezia, Sarzana e Brugnato