La levataccia alle due del mattino "Ma è bello il rapporto con la gente"

di Vimal Carlo Gabbiani Osserva attentamente con gli occhi, soppesa con le mani, fiuta con il naso e se necessario assaggia con la bocca. Per selezionare i migliori prodotti da portare sul proprio banco di Piazza Cavour Gianni Iadarola utilizza, escluso l’udito, tutte le sue capacità sensoriali. Il mercato all’ingrosso di Sarzana, frequentato da tutti i commercianti della provincia, apre alle 3 del mattino. Per accaparrarsi i carciofi più teneri o le arance più succose, è necessario arrivare presto, in modo da assicurarsi la prima scelta. Così presto da puntare la sveglia alle 2. Una volta caricata la merce sul vecchio e fidato Iveco con cella frigorifero, dopo una lunga contrattazione in cui l’esperienza è la migliore alleata, in una mezz’ora si è nuovamente a Spezia. Sono le cinque di mattina e la città ancora dorme profondamente. La moglie Lina assieme ai figli Valentina e Francesco hanno già allestito il banco, ora da riempire con cura, perché una bella esposizione è determinante per la vendita. Intorno alle sei, si cominciano a vedere i ’mattutini’ – così li chiamano i venditori – ma la piazza si comincia a riempire dopo le 8. Ci sono le mamme, che dopo aver accompagnato i figli...