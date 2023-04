La Lazio ha ordinato le pizze allo stadio

Venerdì sera, cinque minuti dopo il triplice fischio dell’arbitro della partita Spezia-Lazio, si sono presentati ai cancelli dello stadio Picco cinque riders della Bella Napoli che chiedevano di entrare perché dovevano consegnare delle pizze.

Il personale di sorveglianza ha creduto a uno scherzo, ma non lo era affatto. Quelle pizze erano state ordinate alla Bella Napoli dalla società Lazio ed erano la cena dei calciatori e di tutto lo staff. Ecco perché, per trasportarle, ci sono voluti ben cinque riders.

I quali sono andati dai dirigenti della Lazio a consegnare le pizze.

Non è comunque la prima volta che in occasione delle partite serali le squadre avversarie scelgono di cenare negli spogliatoi. In passato lo avevano già fatto la Roma e il Milan, sempre con la pizza.

M.B.