La ’Guglia d’Oro’ agli Evasi

Il nuovo anno si è già aperto con un premio molto importante. La Compagnia degli Evasi ha infatti vinto la ’Guglia d’Oro’ ricevendo il riconoscimento al Teatro Ariston di Agugliano (Ancona) nel corso del Festival Nazionale giunto alla diciannovesima edizione curato e ideato dall’associazione La Guglia. Un evento riconosciuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ancona e dal Comune di Agugliano, in collaborazione con Uilt Fita e Federgat. Grande soddisfazione per il gruppo teatrale non professionista di Castelnuovo Magra che ha vinto il premio grazie allo spettacolo ’Penelope, l’eredità delle donne’ di Marco Balma, con la regia di Vanessa Leonini. La commissione tecnica che ha assegnato il premio ha ritenuto lo spettacolo "caratterizzato da un ritmo dinamico trasmesso dalla danza e dai movimenti corporei, e il contesto originale contraddistinto da dettagli simbolici, ha trasportato lo spettatore da un mondo antico di arrendevole accettazione della condizione della donna a uno attuale di autodeterminazione femminile". A Marco Balma inoltre è andato il premio come ’Miglior testo’ e sono state diverse anche le nomination di categoria ricevute dagli Evasi. A Vanessa Leonini per la miglior regia, Mafalda Garozzo per la miglior attrice, Sabrina Battaglini per la miglior attrice non protagonista e a Francesca Lopresti per miglior caratterista e miglior scenografia.

Fra le oltre settanta proposte da tutta Italia, sono state sei le compagnie selezionate che si sono esibite sul palco del Teatro Ariston, a partire da febbraio in un festival divenuto ormai punto di riferimento per i gruppi teatrali amatoriali. Il Premio speciale del pubblico è andato alla Compagnia Pms teatro arte e cultura di Barcellona Pozzo di Gotto per ’Non mi dire te l’ho detto’ di Paolo Caiazzo, e così il premio Miglior attore protagonista a Cosimo Santangelo. Il premio Giovani a teatro è stato assegnato a Proscenium teatro di Azzano Decimo (Pordenone) per ’Super’, testo e regia di Roberto Ciufoli, che si è aggiudicato anche la Miglior Regia. Miglior attrice protagonista, Daniela Rosci della Compagnia Carpe diem Teatro di Ciampino in "Per amore. L’ultima notte di Anna Magnani", testo e regia di Luana Petrucci.

m.m.