La giornata delle acciughe Salagione e degustazioni

Lezione di salagione e degustazione di acciughe a cura della Pro Loco e recital, tra canto e poesia, del Gruppo Nadar oggi alle Grazie a coronamento della rotta battuta dal Dragun di Camogli approdato e tornato dall’isola Gorgona per onorare gli avi pescatori del pesce azzurro nelle acque dell’arcipelago toscano nell’Ottocento. Il momento didattico alle 17 ai giardini mentre le degustazioni iniziano dalle 10: per entrambi, prenotarsi al 338 1731764 o al 339 8990001. A fornire le acciughe gratis per l’evento, grazie al Comune, i pescherecci della famiglia Viviani. Gran finale col recital ‘Poesie e canzoni nel vento’, omaggio ai cantautori liguri, del Gruppo Nadar con i cantanti Barbara Di Capua, Fabrizia Dazi, Laura Paganini e Roberto Maggi e i lettori Giovanna Ghezzi, Patrizia Nobili, Fabrizia Fazi, Laura Paganini.