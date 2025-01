La Gino Landini finisce al tappeto

Nel campionato maschile di Serie C la Gino Landini Lerici ha perso per 70-52 nel capoluogo piemontese. Del resto aveva di fronte la capolista Cus Torino alla quale ha alla fine ha dovuto cedere il passo. Il coach Gabriele Ricci (molto silenzioso il giorno dopo la partita) ha fatto scendere in campo tutti i convocati: Sacchelli, Menicocci, Biaggini, Albanesi, Cozma, Gaspani Lo., Poletto, Putti, Incitti, Gaspani Le. e Maccari. La squadra era forse anche sfiancata da un viaggio iniziato alle tre del pomeriggio e terminato, dopo una partita deludente, col rientro alle tre di notte. Prossimo impegno una nuova trasferta, a Bra, contro l’ Abet che è qualche punto sopra i lericini ed esattamente a metà classifica.