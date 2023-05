La fortuna non ha aiutato gli audaci

Massimo

Benedetti

Se la fortuna aiuta gli audaci, ieri a Bergamo si è dimenticata di un coraggioso Spezia, la cui rimonta tutt’altro che immeritata, si è infranta sulla traversa che ha respinto il bellissimo tiro di Verde a 3’ dalla fine. La partita è finita con le Aquile all’arrembaggio, quello che avremmo voluto vedere anche contro il Monza. Semplici ha tentato il tutto per tutto con uno spregiudicato 4-2-4 e prima della traversa di Verde c’erano stati il colpo di testa di Wisniewski uscito a fil di palo su angolo di Esposito e la commovente azione a tutto campo di Agudelo che aveva servito a Shomurodov un pallone salvato in extremis dagli atalantini. L’allenatore aveva chiesto ai suoi ragazzi di invertire la recente tendenza e passare in vantaggio per primi. E’ stato esaudito dal gol di Gyasi, che quest’anno segna sempre contro l’Atalanta (lo aveva già fatto al ’Picco’), ma non è bastato per chiudere in vantaggio il primo tempo perché De Roon, come Ciurria venerdì scorso, ha estratto dal cilindro un’autentica prodezza. Finire sull’1-1 il primo tempo in casa dell’Atalanta, però, c’era da metterci la firma. Purtroppo lo Spezia ha pagato carissimo lo sbandamento all’inizio del secondo tempo, quando ha subìto i gol di Zappacosta e Muriel in pochi minuti da azioni di calcio d’angolo. Con l’aggravante che anche il primo gol dei bergamaschi era arrivato sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. E la difesa che non è stata, colpevolmente, in grado di liberare l’area in modo efficace. Ma anche sul 3-1 la partita non è finita, passata la tempesta lo Spezia si è ricompattato, ha accorciato le distanze con un gran gol di Bourabia e si è lanciato alla ricerca del pari. Da Bergamo non sono arrivati punti, ma la consapevolezza di una ritrovata personalità che sarà fondamentale nelle partite che mancano. Lo Spezia è vivo, vuole lottare e lo ha dimostrato ieri davanti a un manipolo di fedelissimi tifosi. Dovrà farlo, per forza, anche sabato sera a Cremona contro un avversario che ha appena pareggiato col Milan a San Siro sfiorando una clamorosa vittoria.