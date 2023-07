La fontana scopre le carte L’omaggio alle borgate con gli scafi in silhouette per dare ali al golfo

Il ritardo è stato consistente, ma dopo tanta attesa per l’opera dedicata al Palio del Golfo destinata a valorizzare la fontana di largo Fiorillo, arriva il lieto fine. L’inaugurazione è prevista questa sera alle 20,30 in occasione della prima giornata del Blue Festival (con taglio del nastro alle 18,30 e un primo convegno​ istituzionale a tinte blu​). Una storia lunga e tortuosa. Il progetto vincitore era stato presentato in pompa magna, la sua realizzazione attesa con trepidazione da un intero movimento che vede, in quella elegante composizione artistica in acciaio soffiato, il giusto riconoscimento all’impegno quasi centenario.

Il concorso di idee lanciato dall’Authority si era concluso nell’aprile del 2022 con l’individuazione del progetto vincitore - che porta la firma dell’architetto Enrico Pontello, architetto udinese con studio professionale a Londra - e l’affidamento della costruzione dell’opera, ma da quel momento i ritardi si sono accumulati sempre più. Una situazione dovuta principalmente alle difficoltà - complice la guerra in Ucraina - di approvvigionamento dei materiali con cui realizzare l’opera: anche la scultura destinata a celebrare il Palio del Golfo ha subito conseguenze analoghe a quelle patite a molte delle infrastrutture della nostra provincia, con materiali spesso difficili da reperire oppure venduti a costi esorbitanti rispetto a qualche anno fa (vedasi lo stesso ritardo nellainfrastrutturazione d​i port​a Paita dopo la prima gara andata deserta). Nei mesi scorsi, il ritardo accumulato aveva creato più di qualche mal di pancia negli uffici dell’Autorità di sistema portuale tanto che lo stesso presidente Mario Sommariva aveva convocato le parti per chiedere lumi e avere certezze sulla realizzazione dell’opera. Le giustificazioni poste, connesse agli scenari internazionali ed ad un primo flop in forniture finalizzate all’esecuzione dei lavori in Germania, sono state ritenute plausibili dagli uffici tecnici per non azionare penali.

Questa sera il vernissage della struttura che si annuncia... eterna: è realizzata, infatti, in acciaio inossidabile; sottoposta ad un particolare trattamento, è andata accentuandosi la lucentezza al punto da avere la sensazione visiva che si abbia a che fare con dell’oro bianco.

Il fulcro centrale dell’opera è costituito da 13 elementi, con richiamo esplicito alle borgate marinare del Golfo: per forma e per sezione, riprendono l’idea degli scafi partecipanti al Palio e riportano, ognuna, l’incisione del numero della borgata. L’articolazione dell’installazione – a raggiera, con la poppa degli scafi ancorata alla base della fontana, gli stessi inclinati di 25 gradi e ’legati’ in alto da un cavo di acciaio – è speculare alla posizione delle borgate nel loro dipanarsi da levante a ponente, con cuore pulsante nella città della Spezia.

La sensazione visiva è quella di un suggestivo battito d’ali, evocativo della strategia che si va rafforzando sulla rotta del centenario: il Palio che vola in alto e con esso il golfo-scrigno.

"Passato, presente e futuro di saldano nella rappresentazione" dice l’architetto che per concepite l’opera ha a lungo studiato nel golfo, innamorandosi dello stesso: "Spero di concepire altre belle idee per il territorio e, in particolare, per gli interni dei superyacht che qui vengono costruiti..." dice desideroso di prendere contatti con i cantieri navali...