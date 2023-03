"La fontana imbrattata di vernice rossa"

I ragazzi di Fridays for future sono tornati in piazza a Genova per ribadire che "C’è un solo futuro possibile, un futuro sostenibile". I manifestanti, un centinaio, sono passati davanti ieri a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, dove si sono sdraiati a terra per simulare le conseguenze della crisi climatica sulle persone. Gli attivisti chiedono "azioni concrete e immediate contro i cambiamenti climatici, perché è un problema attuale con popolazioni che perdono la loro casa o sono costrette a migrare". "Siamo di nuovo in piazza a scioperare per il clima perché le emissioni a livello globale continuano a salire e il sussidio ai combustibili fossili ha raggiunto una soglia record. In Italia stiano procedendo nella direzione sbagliata continuando a investire su rigassificatori e metanodotti". Secondi Cittadini Sostenibili in Liguria per quanto riguarda le energie rinnovabili "la situazione è drammatica. Siamo gli ultimi in Italia e soprattutto non abbiamo rispettato gli obiettivi fissati per il 2020: in Liguria avremmo dovuto arrivare a un 14% di rinnovabili non siamo neanche all’8%". In un contesto di protesta pacifica, non è ahimè mancato un gesto sopra le righe, come denunciato dal presidente della Regione Giovanni Toti. "Cari ragazzi, imbrattare la fontana di piazza De Ferrari con 50 litri di vernice aiuta davvero l’ambiente?" dice stigmatizzando il gesto di alcuni giovani dei Fridays for future che ieri durante un corteo hanno versato vernice verde nell’acqua della fontana di piazza De Ferrari. Il personale di Aster è subito intervenuto per ripulire la fontana.