La fisarmonica a Suono del tempo

Sul sagrato della chiesa di San Giovanni a Riomaggiore si terrà, stasera alle 21.15, un concerto di Gianluca Campi (nella foto), virtuoso della fisarmonica di origini genovesi, ma spezzino d’adozione. L’evento, ad ingresso libero, si inserisce nella rassegna estiva ‘Il Suono del Tempo’, organizzata dall’associazione musicale César Franck. Campi nella sua lunga carriera artistica ha vinto numerosi campionati, di cui il primo e il secondo rispettivamente a soli 12 e 13 anni, quando Wolmer Beltrami lo definì ‘enfant prodige’ e ‘il Paganini della fisarmonica’. Nel 2000 vince in Portogallo il trofeo mondiale, ed è lunga la lista delle sedi concertistiche in cui si è esibito come solista, come camerista col Magnasco Quintet e in duo con Claudio Cozzani. A Riomaggiore il pubblico potrà ascoltare un programma dal titolo ‘Da Vivaldi a Piazzolla’, con musiche di Vivaldi, Bach, Paganini, De Sarasate, Brahms, Morricone, Rota e Piazzolla.

m. magi