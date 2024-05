La ‘Festa di Primavera’ tra letture, musica e mostra mercato di fiori

Dedicata alla primavera, alle fioriture ed alla natura, con molte iniziative organizzate per celebrare l’arrivo della bella stagione e la vita all’aria aperta. È la ‘Festa di Primavera’ che, dopo l’apertura di ieri, ha oggi in serbo il grosso degli eventi. Innanzitutto il lungomare lericino si riempirà di fiori e piante in una mostra mercato: piante fiorite, bulbi, piante grasse e fiori artificiali da arredamento coloreranno il paese accompagnati dalle note jazz del complesso di Julia Bonilla. Ben tre gli appuntamenti collaterali dedicati ai bambini: la libreria Giunti di Lerici organizza dalle 10 alle 17 incontri e letture dei racconti ‘L’incredibile storia della bambina nata come un fiore’, ‘Stagioni’ e ‘Un barattolo di stelle’; L’Ape Libraria alle 11 ed alle 16, invece, aspetta i piccoli lettori sul lungomare con le letture animate de ‘Il Sentiero’ e ‘Killiok’ (per informazioni rivolgersi al numero 375 5024594); ed infine torna, per chi non fosse riuscito a partecipare ieri, alle 15, la lettura della filastrocca ‘Alberi’ di Manuela Mariani con laboratorio sul mondo vegetale a seguire.

Per gli adulti una passeggiata nella natura, un percorso ad anello con una guida ambientale alla scoperta delle colline attorno a Lerici. Si parte da Falconara alle 17.30 (ritrovo al parcheggio del campo sportivo) per un percorso ad anello di 9 chilometri; circa tre ore e mezza di camminata nel verde per scoprire la flora autoctona e i segreti botanici delle nostre colline. Il costo di partecipazione è di 15 euro (5 euro per gli under 12); informazioni e prenotazioni contattando Andrea Piotto al 348 7685573. "Come in qualsiasi luogo del mondo anche Lerici rende omaggio alla primavera, alla natura che ritorna dopo i mesi invernali – commenta Lisa Saisi, assessore alla Cultura del Comune di Lerici –. Un segnale di risveglio e di buon auspicio perché la bella stagione porti un raccolto ricco e prospero". Marco Magi