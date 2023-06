La festa dei diciottenni Evento in piazza Europa con i dj di Radio Nostalgia

Festa in piazza per tutti i giovani spezzini che compiono 18 anni. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale della Spezia con la collaborazione del centro commerciale Le Terrazze e di Radio Nostalgia e intende rappresentare un’occasione per permettere alle ragazze e ragazzi che nel corso del 2023 hanno compiuto o compiranno la maggiore età di potersi divertire insieme.

La manifestazione, alla sua prima edizione, avrà luogo nella centralissima piazza Europa sabato 8 luglio con inizio alle 20.30 ed è stata presentata ieri mattina a palazzo civico dal sindaco, dall’assessore alle politiche giovanili Daniela Carli e dal deejay di Radio Nostalgia Andrea Secci.

L’evento si aprirà con il benvenuto da parte dell’amministrazione e con la consegna di gadget offerti dal centro commerciale Le Terrazze. Poi, spazio alla musica grazie a quattro deejay di Radio Nostalgia che, alternandosi, suoneranno generi i differenti animando tutta la piazza. La manifestazione sarà trasmessa anche in diretta dall’emittente radiofonica. A partire dalle ore 22 l’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Secondo il sindaco, Ia festa dei diciottenni rappresenta un’occasione per ragazzi e ragazze di riunirsi e divertirsi insieme nella totale sicurezza. Con questo evento – ha sottolineato – "l’amministrazione dimostra ancora una volta di prestare molta attenzione e di avere una grande sensibilità verso le nuove generazioni. È anche un modo innovativo per mettere in risalto e celebrare un momento di grande significato nella vita di tutti, come il passaggio all’età adulta".

Da parte sua, l’assessore alle politiche giovanili ha evidenziato come "grazie a questo evento riusciremo a creare le condizioni per celebrale un passaggio importante per i nostri ragazzi facendoli divertire assieme ai loro coetanei. È un appuntamento innovativo – ha concluso l’assessore – che segnerà l’inizio di una tradizione che riproporremo ogni anno".

Il dj Andrea Secci ha anticipato alcuni dettagli della manifestazione, che prevede un pre show dalle 21 alle 22 con gli artisti Camilla, Vex, Martina e Il Moro. Sul palco un corpo di ballo per animare il pubblico. Anche i giovani di oggi, ha sottolineato il dj, conoscono le canzoni degli anni ’70 e 80 e questo consentirà di rendere l’evento gradevole e ’orecchiabile’ per diverse generazioni.