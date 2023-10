’La Ferocia’ agli Impavidi: "Viviamo tempi difficili di avvoltoi scatenati"

Ci sarà anche Roberto Alinghieri questo venerdì sera sul palco degli Impavidi per dare il via alla nuova stagione di prosa del teatro sarzanese e per prendere parte all’anteprima nazionale de ’La Ferocia’, un adattamento teatrale ideato dal collettivo VicoQuartoMazzini del romanzo di Nicola Lagioia, già vincitore del Premio Strega e del Premio Mondello. Uno spettacolo prodotto da Gli Scarti in collaborazione con altre realtà tra cui il Teatro nazionale di Genova, che racconta "il disperato tentativo di non cadere di una ricca famiglia pugliese", la cui discesa però inizia inevitabilmente quando Elisa, la figlia di Vittorio Salvemini, un importante costruttore edile interpretato da Leonardo Capuano, viene trovata nuda e ricoperta di sangue sulla provinciale che collega Bari a Taranto. Una storia forte quella che aprirà – venerdì e sabato alle 20.30 – la stagione degli Impavidi, che si unisce alla scommessa degli Scarti di puntare sul teatro delle nuove generazioni. Tra cui risalta il contributo di Jonathan Lazzini, nel ruolo di aiuto regia. In una pausa tra una prova dello spettacolo e la successiva ’La Nazione’ ha rivolto qualche domanda a Roberto Alinghieri, attore spezzino di lungo corso.

Alinghieri cosa dobbiamo aspettarci da ’La Ferocia’?

"Quello che venerdì e sabato sera verrà presentato in anteprima agli Impavidi prima di debuttare al Romaeuropa Festival è innanzitutto un grande spettacolo che parte da un grande romanzo, complesso, pieno, e anche complicato. L’adattamento teatrale è sicuramente una grande sfida vinta, perché rispetto al romanzo dove ci sono diversi salti temporali è quasi più leggibile, certamente più lineare. Uno spettacolo che porterà in scena la ferocia degli esseri umani, quasi tutti caratterizzati dall’assenza di scrupoli e di sentimenti, cosa che purtroppo è quanto mai attuale. Qualcuno tenta di opporsi e di fermare questa catena di ferocia, ma la catena non può essere fermata".

Sappiamo che lei sarà sul palco insieme a tanti importanti attori, tra cui Leonardo Capuano e Enrico Casale. Quale ruolo interpreterà?

"Non voglio svelare troppo, posso però dire che il mio non sarà un ruolo enorme ma senza dubbio fondamentale per il racconto della tragedia, che ha a che fare con l’affannarsi dei tanti avvoltoi umani che si ritrovano coinvolti attorno al cadavere della povera ragazza".

Cosa l’ha colpita di più di questa nuova produzione?

"Senza dubbio la scenografia importante realizzata dall’officina scenotecnica Gli Scarti e le musiche belle e presenti. Devo dire questa è stata la prima volta nella mia carriera che mi è capitato di lavorare con due registi. Con Michele Altamura e Gabriele Paolocà mi sono trovato benissimo, lavorano in maniera affiatata e sembrano fare parte di un’unica entità".

Elena Sacchelli