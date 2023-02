Anche Levanto ospiterà i partecipanti al 70° Raduno nazionale dei Bersaglieri, in programma alla Spezia dal 22 al 28 maggio. E lo fa accogliendo l’invito ad ospitare i membri della Fanfara ’Alessandro La Marmora’ formulato dalla sezione Sangro-Aventino di Casoli (provincia di Chieti) e organizzando per l’occasione una manifestazione nelle vie del centro. È infatti tradizione di questi raduni che anche i comuni limitrofi alla sede principale dell’iniziativa ospitino una fanfara, che ricambia l’accoglienza con un concerto. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 27 maggio, con i bersaglieri che sfileranno lungo un percorso tracciato tra il lungomare, la passeggiata della Pietra e i giardini di piazza Staglieno. Al termine della rappresentazione i levantesi accoglieranno e ringrazieranno i bersaglieri con un buffet in piazza della Loggia.