La famiglia che accoglie Irene racconta la storia degli affidi temporanei

Il suo talento di scrittrice e la sua storia di impegno solidale sono più conosciuti in giro per l’Italia che sul territorio dove vive: Le Grazie. Lì, insieme al marito e ai figli, sviluppa la missione complessa ma ripagante: accudire ragazzi in affido temporaneo, crescerli e preparali alla sfide della vita avendo ben chiaro il ruolo centrale della mamma biologica che, vittima di abusi, non può occuparsi a tempo di loro ed è a sua volta assistita dai servizi sociali.

E’ finalmente venuto il tempo per apprezzare Irene Renei. Accadrà questa sera, grazie all’Associazione Posidonia. L’appuntamento è alle 21, ai giardini pubblici nell’ambito del ciclo di incontri con gli autori. L’occasione è data dalla presentazione della sua opera prima "Dieci tazze a colazione", il libro edito da Altrevoci che nel quale Irene racconta la sua esperienza in una comunità che accoglie donne e bambini maltrattati, una vicenda che si intrecciata strettamente alla storia della sua famiglia. "Si tratta di temi forti, importanti, trattati con profondo rispetto, senza voler dare giudizi e senza nessun compiacimento" spiegano gli organizzatori dell’evento.

Una grande storia scritta con linguaggio scorrevole, semplice, quasi a volerla presentare come una vicenda qualsiasi, che è invece storia di amore, di comprensione, di speranza e di crescita reciproca, nata in una comunità che sembrerebbe solo luogo di disperazione. La Renei entra in punta di piedi in questo ambiente, cercando prima di tutto di capire le emozioni che le suscita e ponendosi in stretta connessione con chi ha di fronte per riuscire, immedesimandosi, a capire quale sia la migliore forma di aiuto che può dare. Non c’è supponenza né teorie preordinate o visioni stereotipate ma solo amore e ascolto. Come dice la stessa autrice, il libro è nato da una esigenza: "Avevo bisogno di mettere nero su bianco una serie di emozioni che hanno travolto la mia vita e il desiderio di condividere, di portare per mano altre persone sul mio cammino".

Perché il riferimento alle tazze? "La tazza è accoglienza, perché contiene. La tazza è confidenza: ci appoggi le labbra, lo fai nell’intimità del risveglio. È qualcuno che si prende cura di te e ti dà il benvenuto al giorno".

Irene Renei è curatrice del blog e della pagina fb “Donne che pensano” che conta decine di migliaia di follower. Il blog ha fatto crescere la sua notorietà e spesso viene chiamata per conferenze sul ruolo della donna, soprattutto quelle più fragili, sulla genitorialità e sui problemi dell’adolescenza.

Dialogherà stasera con l’autrice Roberto Calati.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Posidonia con il concorso della Pro Loco Le Grazie, de Il Cantiere della memoria e dell’Associazione Dalla parte dei forti.