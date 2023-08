La falesia sotto la lente Il cimitero resta sicuro Il crollo rilancia gli studi per la messa in sicurezza

I feretri sepolti e tumulati nel cimitero di Corniglia non corrono il rischio di finire in mare come è accaduto a quelli di Camogli nel febbraio del 2021. Nella sua similitudine di camposanto con visuale aperta sull’infinito, quello di Corniglia resta stabile sulla sommità della falesia teatro della frana di sabato scorso.

"I distacchi di roccia non hanno intaccato la stabilità dell’insieme, pur rappresentando un ulteriore prova delle condizioni di dissesto diffuso già monitorato nell’area più vasta che va dalla scalinata Lardarina al Belvedere di Santa Maria" dice il geologo Marco Zanicchi, cotitolare della Eptaconsult, 66 anni, 40 di quali trascorsi a svolgere le funzioni di ’vedetta’ del territorio con le produzioni derivate: analisi e studi per fronteggiare il dissesto, quelli su Corniglia compresi.

Ieri Zanicchi è tornato sul luogo che già, nel 2019, lo vide all’opera per monitorare la salute della falesia, costituita da arenaria siltitica. L’ha rivista dal mare (a bordo di un gommone messa disposizione dal Parco) e d’alto verso il basso dopo aver scarpinato a piedi fino al camposanto. Al suo fianco c’erano il sindaco di Vernazza Francesco Villa e i tecnici comunali che già sabato avevano effettuato il primo check, confortante: nessun pericolo per l’incolumità pubblica se non per chi compie l’azzardo di avvicinarsi alla costa al di là sotto del raggio di sicurezza di 30 metri.

Un altro allarme, comunque, quello della frana?

"Ha fatto notizia per effetto delle riprese filmate, che fanno ovviamente impressione. Ma siano di fronte a distacchi superficiali che hanno movimentato detriti già depositati. Non sono venuti giù dei costoni di roccia"

Più fumo che arrosto?

"In parole povere...."

Quali soluzioni propose nel 2019 per fronteggiare il dissesto dell’area all’interno della quale si colloca quella della frana?

"Due azioni: un placcaggio con reti d’acciaio del costone roccioso instabile e una diga soffolta, sotto il livello del mare, per ammortizzare la violenza delle onde dei quadranti meridionali alla base dell’erosione costiera".

Costi stimati?

"Sull’ordine di 5 milioni di euro euro, con prospettazione di azioni graduali partendo della prima, da realizzare nei pressi della strada di accesso alla stazione ferroviaria e sotto il belvedere, sull’ordine di 600mila euro.

Nulla è stato fatto e madre terra ha dato un altro avvertimento, con l’effetto indotto: nuovo attenzionamento e promesse di marcatura stretta da parte della Regione.

Per questo lasciano ben sperare il sindaco di Vernazza Villa le dichiarazioni dell’assessore Giacomo Giampedrone riportate qui fianco. Ma ancora prima di riporre fiducia nell’uomo chiave della Regione (in materia, fra l’altro, di Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Difesa del Suolo, Ambiente e tutela del territorio, Ecosistema costiero e Protezione civile) il primo cittadino tira un sospiro di sollievo: i cari estinti di Corniglia possono continuare a riposare in pace e i loro familiari possono accedere senza ansia al camposanto per rendere loro omaggio con fiori e preghiere. E godere di quel senso di Infinito che allarga il cuore.

Corrado Ricci