’La fabbrica della felicità’ al Barontini

Un viaggio nel mondo del lavoro attraverso un aspetto triste e purtroppo comune a tanti operai che hanno condiviso il peso della malattia come pegno da pagare. Una storia raccolta nel libro dal titolo ’La fabbrica della felicità’ presentato oggi, venerdì, al centro sociale Barontini di via Ronzano a Sarzana nell’iniziativa organizzata dal Partito Comunista Italiano sezione Sarzana Val di Magra. Sarà presente l’autore del libro Giulio Di Luzio. E’ la battaglia di un lavoratore di una fabbrica di concimi del sud Italia supportato dal suo oncologo. Quella era la fabbrica "della felicità", perchè consentì a tanti figli di contadini e pescatori di lavorare, concedendosi anche piccoli ma significativi ’lussi’: l’acquisto della macchina nuova, una casa, la scuola per i figli. Fino a quando nel 1976 lo scoppio di un impianto rilascia in paese tonnellate di arsenico. Anche Maurizio Russo si ammala e inizia a cercare la verità sostenuto nella battaglia da un giovane medico aprendo la stagione dei processi ma anche di una nuova emigrazione per i giovani. L’incontro in programma alle 18 verrà presentato da Pierpaolo Venturini segretario provinciale Pci La Spezia con intervento di Marco Spezia tecnico della sicurezza sul lavoro.