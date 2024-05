La ex mensa della Pertusola: "Edificio fatiscente e pericoloso"

E’ lì da tanti anni e nessuno interviene. Gli abitanti del posto si chiedono perché quel rudere debba continuare a fare... brutta mostra di sè al Muggiano. Stiamo parlando della ex mensa della fonderia della Pertusola, un edificio fatiscente che risale al secolo scorso e che ormai sta cadendo a pezzi. E’ di proprietà del demanio e questo fa capire perché la situazione di immobilismo sia totale. Nonostante esista il serio pericolo che da quell’edificio possano cadere dei calcinacci e causare danni alle persone in transito. La fonderia della Pertusola è rimasta in attività sino alla metà degli anni Settanta, quando il sito venne giudicato inidoneo a qualsiasi trasformazione. E da allora l’edificio che ospitava la mensa non è stato più utilizzato.

Alcuni residenti del Muggiano che ci tengono al decoro di un quartiere che convive con i cantieri navali, hanno chiesto l’intervento del Comune di Lerici che però non può fare nulla e il problema dovrebbe essere preso in carico dalla Regione, trattandosi di una proprietà demaniale. Quel rudere, oltretutto, è in una posizione che crea anche problemi agli autoarticolati che devono entrare nel cantiere Antonini. La ex mensa diroccata della Pertusola si trova infatti nei pressi dell’ingresso carraio del cantiere. E i mezzi pesanti, non riescono a girare e sono costretti a fare numerose manovre.

M.B.