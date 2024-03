La Duilio spara ancora. Colpiti due droni Houthi. Famiglie in apprensione

Non c’è tregua per i familiari dei 195 membri dell’equipaggio del cacciatorpediniere della Marina militare Caio Duilio, che ieri mattina, nell’ambito dell’operazione ’Aspides’, ha abbattutto altri due droni aerei nel Mar Rosso. L’azione arriva a pochi giorni dalla precedente nel corso della quale l’unità navale, di stanza nella base spezzina e sulla quale sono attualmente imbarcati decine di militari residenti sul nostro territorio, si era resa protagonista di una analoga manovra: sei colpi di cannone esplosi con il ’super rapido’ 76/62, progettato e realizzato da Oto Melara, e indirizzati contro un velivolo telecomandato dalle milizie Houthi. La risposta all’attacco condotto ieri mattina ha ovviamente raccolto le congratulazioni dei membri del Governo, dal ministro della Difesa Guido Crosetto al capo della Farnesina Antonio Tajani: "La Marina garantisce la libera navigazione e protegge i nostri mercantili. Siamo fieri dei nostri marinai’". Riverberi anche sul territorio. Se da un lato sale la tensione dei familiari degli imbarcati, crescono le attestazioni di stima nei loro confronti. "Da quando è impegnata in ’Aspides’ – commenta il presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei (foto) – la Duilio ha messo a disposizione militari e tecnologia per difendere i traffici marittimi. Una missione di fondamentale importanza anche per l’economia della nostra città e il suo porto"