La ’domus’ tra indizi e aspettative Ma per le ispezioni servono risorse

Indizi ma non certezze dell’esistenza sottoterra di una grande domus rurale di epoca romana vocata ai trasporti d’olio via mare. La prima fase di sondaggi archeologici (obbligati) nel campo sportivo del Fezzano (teatro del restyling e dei lavori di messa in sicurezza idraulica) alimenta ipotesi ancorate ai reperti finora emersi in parallelo al materializzarsi di quattro muri divisori in odore di magazzino portuale. Eccoli: le tracce di un dolium (un grande contenitore d’olio incastonato nel ventre del campo), pezzi di anfore, mattoncini e tasselli di ceramica; questi ultimi - il dato è incontrovertibile - portano al periodo a cavallo tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo; la produzione era nell’area napoletana.

L’open day promosso al Fezzano - nell’ambito delle giornate dell’Archeologia – alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha permesso di vedere, intuire, sognare ed arrovellarsi su come trovare la quadra tra spinte contrapposte: continuare le scavi per traguardare certezze, fare presto a restituire il campo all’attuazione del progetto per la realizzazione del manto d’erba artificiale (e parcheggio estivo) di cui al contratto siglato dal Comune di Porto Venere col raggruppamento di imprese vincitrici della gara.

Una cosa è chiara: "Gli scavi sono appena iniziati ed è nostro obiettivo proseguirli nell’ambito della missione prevista dalla legge: studiare e tutelare i siti archeologici" dice il funzionario di zona della Soprintendenza Luigi Gambaro nell’ambito del dotto relazionare sull’archeologia e sulla ’mappa’ degli insediamenti romani nel golfo, in Liguria, in Italia.

E’ le risorse per scavare?

"Per ora, nell’ambito dell’appalto del campo, non dovrebbero mancare quelle per scavare di altri 50 centimetri nell’area attenzionata e già rivelatasi promettente. Poi si vedrà. Dipende da quello che emergerà dal sito, dal concorso e dalla volontà del Comune di Porto Venere ad odoperarsi. Vedremo... Anche la Soprintendenza potrebbe maturare propositi di finanziamento nell’ambito della gestione di risorse risicate. Bisogna vedere cosa emerge".

Gli archeologi della ditta incaricata all’effettuazione delle ispezioni – la Tesi Archeologica – spiegano il loro lavoro in punta di cazzuola e pennello. Traspare entusiasmo nel riferire sui ritrovamento e nel relazionarsi col pubblico: una sessantina di persone; c’è chi è assetato di conoscenza, chi è solo curioso, chi sfoggia saperi. C’è anche il consigliere comunale delegato alla cultura Riccardo Balzarotti. "Attendiamo indicazioni dalla Soprintendenza" si limita a dire.

Con quali risorse procedere se dovesse allargarsi l’orizzonte delle vestigia di una grande domus romana? "Non lo sappiamo" risponde.

Intanto c’è chi porta a Gambero fotocopie e foto d’epoca. Le prime riguardano gli studi di Paolo Emilio Faggioni e Ubaldo Mazzini sul ’fundus Alphidianus’; le seconde documentano l’esistenza, nel dopoguerra, nel bel mezzo dell’area, di una colonna e del muro di un pozzo poi rasi al suolo.

"Si sapeva da tempo dell’esistenza della domus. E’ il momento di farla emergere: ora o mai più!" dice Roberta Paola Faggioni, figlia di Paolo, animatrice dell’associazione Artigliè, già assessore alla cultura di Porto Venere. Coltiva un sogno: "Una grande area archeologica sotto un tetto modulato a parco verde e parcheggi". Spunta l’ex sindaco fezzanotto Salvatore Calcagnini: "Un bel momento per la conoscenza del territorio" dice auspicando azioni rapide ed efficaci. Dal geofisico Osvaldo Faggioni, originario del borgo, una proposta: "Prima di effettuare costosi scavi a lungo raggio si usi il georadar per cogliere le differenze di densità del materiale". Gambaro, fai i calcoli: "Basterebbero 5mila euro". A fine open day arriva la neo-sindaca di Porto Venere Francesca Sturlese. E’ dubbiosa e tormentata: "Penso anche al contratto da rispettare, col rischio di rivalse della ditta". Insomma, naviga a vista.

Corrado Ricci