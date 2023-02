La ’distanza democratica’ nel libro di Campati

Nel costante dibattito sulle trasformazioni della democrazia, riemerge spesso la tentazione di dare forma a un nuovo modello di organizzazione del potere che faccia a meno delle mediazioni, così da consentire a ogni cittadino di essere direttamente in contatto con il decisore politico. Insomma servono ancora sindacati, associazioni, partiti, ecc.? E la distanza tra rappresentanti e rappresentati è un elemento indispensabile per il funzionamento della democrazia, così come la presenza dei corpi intermedi?

Se ne parlerà dopodomani, venerdì 17 febbraio alle ore 17,15 nella Sala ’Marino Banci’ della Confartigianato alla Spezia, partendo dal libro di Antonio Campati, docente di Filosofia politica alla facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano “La distanza democratica. Corpi intermedi e rappresentanza politica”.

Insieme all’autore intervengono Paolo Figoli presidente Confartigianato della Spezia, Antonio Carro segretario provinciale della Cisl, Paolo Campocci direttore della Coldiretti, Andrea Corradino presidente della Fondazione Carispezia, Egidio Banti storico e politico. Coordina Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato. L’incontro è aperto al pubblico. Sarà possibile acquistare il volume in collaborazione con la Libreria Ricci.