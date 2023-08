La dialisi in vacanza Servizio al San Nicolò

LEVANTO

E’ partito ieri e proseguirà per tutto il mese il progetto “DiaLevanto” che permette alle persone dializzate di effettuare la terapia stando in vacanza a Levanto. All’interno dell’ospedale di Comunità San Nicolò di Levanto, a due passi dal centro abitato (via Nostra Signora della Guardia), è possibile, infatti, per residenti e turisti, sottoporsi nel Centro Dialisi - con turno aggiuntivo aperto per le dialisi vacanza, - ad una seduta durante la quale è garantita la presenza di un medico. Il servizio attivato in ASL5 dalla SC di Nefrologia diretta dal dottor Lucio Manenti, è unico in Liguria nell’ambito pubblico e ha ricevuto i ringraziamenti da parte della associazione pazienti dializzati locale e regionale.

Sono circa 20 i pazienti dializzati, di cui 4 provenienti dal territorio dell’Unione Europea, che usufruiranno del servizio.

"La risposta dei pazienti dializzati italiani e stranieri è stata entusiastica – commenta Manenti. – Le richieste pervenute sono state tutte pazientemente gestite dalla caposala Elvira Castellini che ringrazio. Purtroppo diversi pazienti interessati non hanno poi potuto confermare la terapia a causa del difficile reperimento di alloggi a prezzo calmierato nell’area delle 5 terre in pieno periodo estivo. Se il progetto verrà confermato, il prossimo anno ci proponiamo di concordare anche con le amministrazioni locali percorsi di agevolazione che permettano ai pazienti accoglienza e trasporto per tutto il periodo estivo".