La deportazione degli ebrei . Tante vittime a La Spezia

La scienza ha stabilito, senza ombra di dubbio, l’inesistenza delle razze umane. Tutte le etnie hanno gran parte dei geni in comune. Le diverse fisionomie delle popolazioni sono dovute all’adattamento dell’uomo all’ambiente. Questi pensieri li abbiamo studiati, ma nell’Italia fascista del 1938, tali concetti sarebbero stati negati. Dal settembre del 1938 al dicembre dello stesso anno, vennero pubblicati 9 Regi Decreti poi trasformati in legge nel 1939. Gli insegnanti ebrei non potevano lavorare nelle scuole statali. Gli studenti e le studentesse di razza ebraica non potevano frequentare gli istituti scolastici del nostro Paese. Ogni dipendente pubblico ebreo perse il lavoro. La Comunità ebraica di La Spezia contava circa settanta persone. Nel novembre 1943, la R.S.I. di Mussolini dichiarò gli ebrei italiani stranieri e nemici della patria e ne ordinò l’arresto. Tali provvedimenti, vennero resi esecutivi dal prefetto di La Spezia Franz Turchi e dal maresciallo di Pubblica Sicurezza Lanocca. Laute ricompense venivano date a chi denunciava gli ebrei. Nel 1943, a Vezzano, trovò rifugio la famiglia di religione ebraica Revere formata dal Enrico, da Emilia Eva De Benedetti e dalla piccola Adriana, nata a La Spezia il 18-12-1934. Il 3 febbraio del 1944, i Revere vennero arrestati a Vezzano a causa di una delazione e il 26 febbraio arrivarono ad Auschwitz. Giunte al campo, Emilia e Adriana trovarono la morte nelle camere a gas, nello stesso giorno. Enrico venne fucilato nel campo di concentramento di Flossemburg, il 28-10-1944.

In loro memoria, il Comune di Vezzano ha posto, davanti all’abitazione dove era sfollata la famiglia, tre pietre d’inciampo nel 2019. Grazie ai dati del Centro di Documentazione ebraica di Milano e al progetto di ricerca "Le vie della Resistenza (1943-1945)" dell’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea abbiamo trovato i nominativi di altre vittime della Shoah della Provincia di La Spezia: Rodolfo Diena, arrestato a La Spezia il 31-01-1944. Morto ad Auschwitz il 13-03-1944. Mattia Ernesto Funaro, arrestato a Camaiore il 30-11-1943. Morto ad Auschwitz il 31-12-1944. Cesare Sacerdote, arrestato a Varese il 04-12-1943. Ucciso ad Auschwitz il 31-12-1944. Ada Della Torre, arrestata ad Asti il 19-05-1944. Uccisa ad Auschwitz in data sconosciuta. Guglielmo Fano, arrestato a La Spezia, il 04-12-1943. Ucciso ad Auschwitz il 31-08-1944. Clotilde Orefice, arrestata a La Spezia il 30-09-1943. Uccisa ad Auschwitz in data sconosciuta. Elvira Finzi, arrestata a La Spezia il 02-02-1944. Uccisa ad Auschwitz il 26-02-1944. Margherita Servi, arrestata a Monterosso il 13-02-1944. Uccisa ad Auschwitz il 26-02-1944. Ad Auschwitz vennero uccisi i cittadini di La Spezia: Alberto Del Cittadino, Ferruccio Ferro, Adua Nunes, Lea Mueller, Clotilde Fano.