La danza è un Gran Galà

Le stelle della danza mondiale riunite sul palcoscenico del Teatro Civico, stasera a partire dalle 21, per il ‘Gran gala della danza’. In scena importanti artisti, pronti a dimostrare il loro grande valore anche in terra spezzina: Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala; Rachele Buriassi, prima ballerina de Les Grands Ballets Canadiens; Maria Baranova, prima ballerina al Bayerisches Staatsballett; Jason Reilly, primo ballerino al Stuttgart Ballet; Jinhao Zhang; primo ballerino al Bayerisches Staatsballett. Con la direzione artistica di Damiano Artale, in una coproduzione Teatro Civico e Ad Eventi. In particolare Rachele Buriassi è nata a Sarzana e ha iniziato a ballare all’età di 4 anni. A 11 anni, ha vinto una borsa di studio completa per frequentare l’École De Danse de Rosella Hightower a Cannes, in Francia, mentre tre anni più tardi si è trasferita a Stoccarda, in Germania, per frequentare la John Cranko School dove ha seguito i corsi di formazione di Vaganova. Dopo la laurea nel 2006, è entra a far parte del corpo di ballo del famoso Balletto di Stoccarda. Nel 2010 Rachele è stata promossa a Seconda solista e nel 2012 a Prima solista. È entrata a far parte del Boston Ballet nel 2015 come Prima Solista, prima di unirsi, nel 2019, a Les Grands Ballets Canadiens de Montréal come Prima Ballerina.

Buriassi insegna anche ed è invitata come ballerina ospite in varie produzioni in tutto il mondo. Tra i riconoscimenti ricordiamo, nel 2005, il secondo posto al concorso ‘Tanzolymp’ di Berlino e nel 2006 il premio speciale ‘Wish to Will’ al Vaganova Grand Prix di San Pietroburgo, mentre proprio di quest’anno è il premio Danza&Danza, nella categoria Ballerini italiani all’estero. Un’altra ballerina ha a che fare con le nostre zone: è Virna Toppi, nata a Desio nel 2003, prima ballerina dal 2018 al Teatro alla Scala, sposata col collega (primo ballerino dello stesso teatro dal 2021) Nicola Del Freo, quest’ultimo nato a Carrara che, appena 19enne, fu scritturato dalla compagnia della Deutsche Oper Berlin per poi intraprendere una luminosa carriera. Ulteriori informazioni sull’e vento di stasera al Teatro Civico sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail a [email protected]. Il botteghino sarà aperto dalle 8.30 alle 12 e prima dello spettacolo.

Marco Magi