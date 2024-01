La Curva Ferrovia invita a muoversi in treno

I tifosi bianchi sono ai vertici della classifica per attaccamento e fede ai colori sociali. 6684 spettatori nel match contro la Cremonese, dopo l’umiliante sconfitta di Como, una classifica tragica e un mercato deludente, confermano l’amore straordinario degli spezzini per le Aquile. Se si pensa che i cremonesi presenti al ‘Picco’ erano solo 355 e i parmensi poco di più, bisogna davvero essere orgogliosi della passione che la gente di questo piccolo lembo di Liguria esterna costantemente. Nonostante la disperata situazione di classifica dei bianchi, i supporter saranno presenti in massa a Pisa, per il derby in programma sabato all’Arena Garibaldi (ore 16,15): "Al di là del risultato per l’orgoglio della nostra città". La Curva Ferrovia ha invitato tutti gli appassionati dei colori bianchi a muoversi con il treno regionale in partenza dalla stazione centrale alle ore 13,35, con ritorno previsto alle ore 18,43. Due i pullman già completati dal gruppo Belini frizzanti, se ne sta cercando un terzo. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Edicola Grazia Rossi della Maggiolina, oppure al circolo di Valdellora oppure telefonare al numero 340/3385453 (Gabriele); prezzo venti euro. Un torpedone anche dal club Cavatorti con prenotazioni al bar La Lory di via Buonviaggio oppure telefonare ai numeri 331/6816201 (Michele) o 333/1979976. Prezzo venti euro. Tanti gli sportivi che si muoveranno con mezzi privati.

Fabio Bernardini