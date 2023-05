La cura della pelle per prevenire patologie col Comitato Perioli

Il Comitato assistenza malati dell’Ingegner Alfredo Perioli – da 40 anni attivo sul territorio al servizio dei cittadini, nel fornire consulenze specialistiche ed aiuti – organizza per oggi, alle 17, all’Nh Hotel, l’incontro con la cittadinanza ‘Il sole sulla pelle - benefici e rischi’ per comprendere l’importanza di prevenire e non solo di curare. Partecipano Maria Letizia D’Errigo (dermatologa e venereologa), e poi di Asl 5 i dirigenti medici: Eleonora Canini (chirurgo plastico), Nader Gorji (anatomopatologo), Antonella Vigani e Amalia Milano (oncologi). È prevista una dimostrazione con l’apparecchiatura per la mappatura dei nei.