La cultura racchiusa nei calici Weekend con ’Liguria da bere’ "Celebriamo la nostra qualità"

Un programma ricco, che darà spunti a chi vuole degustare con maggior consapevolezza i vini del nostro territorio e non solo. La XVI edizione di ‘Liguria da bere’ torna lungo corso Cavour da venerdì – con inaugurazione alle 18 – a domenica (sempre dalle 18 alle 24). La rassegna dei vini liguri Doc e Igt, porta in degustazione oltre 200 etichette dei produttori liguri e cresce in numero di stand dando maggior spazio agli eventi informativi ed educativi dedicati al mondo dell’enogastronomia. Protagonisti, come ogni anno, i vini, la terra da cui nascono e i produttori delle otto doc liguri – ‘Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà’, ‘Colli di Luni’, ‘Colline di Levanto’, ‘Golfo del Tigullio - Portofino’, ‘Ormeasco di Pornassio’, ‘Riviera Ligure di Ponente’, ‘Rossese di Dolceacqua’, ‘Val Polcevera’ – e delle 4 Igt liguri –‘Colline del Genovesato’, ‘Colline Savonesi’, ‘Liguria di Levante’ e ‘Terrazze dell’Imperiese’–. "Un programma intenso nel quale abbiamo cercato di ampliare l’offerta e rinnovare qualcosa, mantenendo il format delle passate edizioni – spiega Ilario Agata, direttore azienda speciale Riviere di Liguria – . Ci inseriamo in una dinamica di complementarità di metamorfosi della nostra città, che unisce qui la grande espansione della sua vocazione turistica, ai prodotti e alle eccellenze locali".

Particolare attenzione verrà dedicata alla ricorrenza dei 50 anni della doc Cinque Terre, la produzione simbolo del territorio stesso: il paesaggio deve la sua unicità, fragilità e bellezza proprio alle fasce terrazzate destinate alla viticoltura. "Un evento molto importante come Camera di commercio – dichiara il vicepresidente Davide Mazzola – uno dei principali che, anno dopo anno, sta migliorando e trovando riscontri anche dal punto di vista qualitativo oltre che nei numeri della partecipazione. La nostra è una regione particolare per questo ambito, non abbiamo le produzioni ‘industriali’ di Emilia Romagna, Toscana e Veneto, ma puntiamo su un prodotto di eccellenza: tante piccole etichette con molti vitigni autoctoni, che si fanno conoscere sempre di più. L’enogastronomia, d’altra parte, è divenuta una chiave importante dei nostri territori". Novità di quest’anno i premi che verranno dati ai migliori produttori liguri presenti a ‘Liguria da Bere 2023’: Premio Speciale dei produttori, Premio Speciale del pubblico e Premio Speciale della Giuria, composta da: Marco Casarino, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Rezzano, presidente Enoteca regionale Liguria, Sandra Ansaldo, presidente Slow Food La Spezia Aps, e il foodteller Fabio Bongiorni.

La rassegna è organizzata dall’Azienda speciale ‘Riviere di Liguria’ della Camera di Commercio, coorganizzatori Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune della Spezia. "Dietro a ogni bicchiere di vino c’è cultura, ci sono tante storie, c’è il recupero dei nostri territori – dice il sindaco Pierluigi Peracchini – . C’è l’amore verso i vitigni e verso le tradizioni e la valorizzazione di un prodotto di qualità, che deve essere fatto conoscere e portato in tutto il mondo. Per noi che abbiamo compiuto un cambiamento epocale nella direzione del turismo, essere promotori di questo settore è fondamentale. I sacrifici di questi anni recenti hanno un riscontro". In collaborazione dell’associazione Tuttifrutti e con l’aiuto nello stand istituzionale degli alunni dell’ente di formazione professionale Ciofs-Fp. ‘Liguria da Bere’ è uno degli eventi più consolidati e seguiti dell’estate spezzina, nonché uno dei principali momenti di promozione del settore vitivinicolo poiché mette a diretto contatto produttori e consumatori. Per degustare i vini di ‘Liguria da Bere’, si possono acquistare i ticket, nello stand istituzionale, dalle 18 alle 24. Il costo di ogni degustazione è di 2 euro, mentre il kit bicchiere, sacca e tre degustazioni costa 10 euro.

Marco Magi